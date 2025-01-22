Последнее обновление: 22.01.2025 16:27

Израиль вводит уголовную ответственность за отрицание терактов 7 октября 2023 года

Кнессет Израиля принял в окончательном чтении закон об уголовной ответственности за отрицание нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом пишет The Times of Israel.

В соответствии с этим законом, "любое лицо, которое публикует материалы с отрицанием резни 7 октября с намерением защитить террористическую организацию ХАМАС и ее соратников, выразить симпатию или солидарность с ними, может быть приговорено к тюремному сроку до пяти лет".

В результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года погибли около 1200 человек и еще 250 были взяты в заложники.



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