Последнее обновление: 22.01.2025 16:27

Новый сервис Xiaomi позволит запускать игры с Windows на мобильных устройствах

Китайская компания Xiaomi представила эмулятор WinPlay, который позволяет воспроизводить игры с Windows на планшетах с операционной системой Hyper OS, основанной на Android.

Приложение позволяет запускать только игры, стандартные приложения Windows не поддерживаются.

В основе WinPlay технология Xiaomi HyperCore, которая создает на планшете виртуальную среду со стабильной работой и высокой производительностью. Воспроизводить игры можно с платформ Steam и GOG, есть поддержка мыши и клавиатуры, а также геймпадов (система оптимизирована для работы с контроллером Xbox и поддерживает тактильную связь). Возможен многопользовательский режим до четырех человек.

WinPlay потребляет 8,3 Вт, а потеря производительности графического процессора составляет 2,9%. Пока что воспроизводить игры можно только на планшете Pad 6S Pro 12.4 под управлением Hyper OS 2 Beta.



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