Последнее обновление: 22.01.2025 16:15

В ЕЭК подсчитали, сколько мяса, молочной продукции и яиц съели в странах ЕАЭС

В странах ЕАЭС в 2024 году вырос уровень обеспеченности продовольствием и составил 92,2%. Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

Начальник отдела агропромышленной политики и межгосударственных проектов департамента агропромышленной политики ЕЭК Мария Байгот отметила, что в союзе вырос уровень самообеспеченности продукцией животноводства, например по мясной продукции этот показатель превышает 100%, по молоку и яйцам — 99%.

По ее словам, за год население ЕАЭС употребило около 15 млн тонн мяса, 4 млн тонн молочной продукции, более 50 млрд яиц.

В ЕЭК заверили, что евразийское продовольствие востребовано на зарубежных рынках. Растительные масла и зерно поставляются в 90-100 государств мира.



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