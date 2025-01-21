ЕС планирует запретить "вечные химикаты" в повседневных товарах

Европейская комиссия планирует ввести запрет на использование PFAS – "вечных химикатов" – в потребительских товарах, за исключением важнейших промышленных нужд. Об этом сообщила глава экологического ведомства ЕС Джессика Росвалл агентству Reuters.

Перфторалкиловые и полифторалкиловые вещества (PFAS) не разлагаются в окружающей среде, что вызывает беспокойство относительно последствий их накопления в экосистемах, питьевой воде и человеческом организме.

Благодаря своей стойкости к экстремальным температурам и коррозии они используются во многих повседневных товарах, от косметики и антипригарных сковородок до самолетов и ветровых турбин.

"Это то, что конечно важно для нас, людей, а также для окружающей среды, но я думаю, что также и для промышленности, чтобы они знали, как они могут постепенно отказаться от PFAS", – отметила Росвалл.

Дания, Германия, Нидерланды, Норвегия и Швеция поддержали широкий запрет PFAS почти два года назад, но Росвалл заявила, что предложение ЕС вряд ли будет принято раньше следующего года, потому что нужно определить исключения.

Ингаляторы от астмы и полупроводники, используемые в "зеленых" технологиях, таких как электромобили, являются одними из потенциальных основных видов использования PFAS.

В то же время Росвалл отметила, что они также столкнутся с ограничениями, в том числе по способу их утилизации.

Согласно данным химических агентств скандинавских стран, на промышленность, в частности производство пластмасс и электроники, приходится наибольшее использование PFAS.