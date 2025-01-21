Последнее обновление: 21.01.2025 16:52

ИИ увеличил долю успешных медикаментозных разработок до 90%

Специализирующаяся на ускорении разработки лекарств компания XtalPi Holdings увеличила процент успешных химических экспериментов с 20-30% до 90% благодаря применению специально разработанной для этого ИИ-модели. Об этом пишет SCMP.

«Существует много хороших возможностей (для искусственного интеллекта) в вертикальных областях. В фармацевтике мы видим большой потенциал применения LLM», - прокомментировал Чжан Пэйюй, главный научный сотрудник XtalPi.

Согласно его прогнозам, интеграция робототехники и искусственного интеллекта позволит сократить сроки открытия лекарств с четырех до двух лет.

XtalPi основана в 2014 году квантовыми физиками из Массачусетского технологического института. Годом позже фирма создала базу исследований и разработок в Шэньчжэне, Китай.

Компания стала ключевым игроком в области разработки лекарств с применением искусственного интеллекта. Она обслуживает почти 80% крупных фармацевтических фирм по всему миру.

В автоматизированной химической лаборатории XtalPi работает около 200 роботов с искусственным интеллектом.

Несмотря на крупные достижения, Пэйюй отметил отставание Китая от США в области первоклассных инноваций и фундаментальных исследований в биомедицине.

В декабре исследователи из Китайского университета Гонконга разработали ИИ-модель для решения клинических задач в офтальмологии вроде скрининга и диагностики заболеваний.

Ранее ученые создали систему «умное горло», которая позволяет перенесшим инсульт и страдающим дизартрией пациентам вновь обрести естественную речь.



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