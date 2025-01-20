Белавиа запустит из Могилева чартер в Анталью и регулярный рейс в Москву

Авиакомпания «Белавиа» и Национальный аэропорт Минск объявили о запуске полетной программы из Могилева.

Как сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика, в весенне-летнем сезоне 2025 года запланирована чартерная программа в Турцию Могилев-Анталья - с 18 мая по 22 октября (1 раз в 10 дней). Консолидатором рейса выступил туристический оператор «АэроБелСервис».

28 апреля запланировано открытие первого регулярного направления из Могилева в Москву. Ожидается, что полеты будут осуществляться 2 раза в неделю в аэропорт Шереметьево. В настоящий момент специалисты авиакомпании и аэропорта проводят подготовку к открытию рейса.

Сейчас Белавиа летает в Москву из Бреста и Гомеля.