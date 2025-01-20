Украинские ученые впервые создадут 22 разработки по заказу правительства

Кабинет министров Украины утвердил список из 22 научных разработок, которые ученые впервые создадут по заказу государства. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Меняем подход к науке: раньше ученые сами выбирали, над чем работать. В прошлом году разные министерства, в том числе и Минцифра, сформировали техническое задание на научные разработки. Сегодня правительство утвердило список разработок, которые ученые уже берут в работу", – отметил Федоров, которого цитируют украинские СМИ.

Ученые сосредоточатся на разработках в следующих областях:

усиление национальной безопасности;

развитие энергетики – технологии получения водородного топлива;

агропроизводство – преодоление последствий боевых действий на землях сельскохозяйственного назначения;

развитие медицинских технологий – новые методы лечения и диагностики онкологических заболеваний, развитие реабилитационной медицины на базе ИИ;

преодоление последствий экологической катастрофы – разрушений Каховской ГЭС и уничтожения Каховского водохранилища;

цифровизация и искусственный интеллект.

"Это новый уровень интеграции науки в реальный сектор экономики, когда разработки – это не только статьи и теории, но и конкретные технологии для обороны, медицины, экологии и промышленности", – добавил Федоров.

Он подчеркнул, что на разработку решений в указанных направлениях у ученых будет два года и отдельный бюджет на их реализацию – более 186 млн грн.