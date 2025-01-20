Новые выбросы мазута зафиксированы на 24 пляжах Кубани.

Как сообщил ликвидирующий последствия крушения нефтетанкеров оперативный штаб Краснодарского края, нефтепродукты появились на ранее очищенной береговой линии после шторма. Один из самых загрязненных участков находится между станицами Благовещенская и селом Витязево в Анапе.

Мазут также обнаружили на пляжах Щербиновского, Курганинского и Лабинского районов. Судя по опубликованным кадрам, на берег вынесло лишь отдельные небольшие фрагменты мазута. Их снова собирают в мешки и вывозят.

От мазута черноморское побережье очищают после крушения 15 декабря в Керченском проливе двух российских танкеров. Они перевозили в общей сложности более 8 тыс. тонн мазута.