Последнее обновление: 20.01.2025 15:09

Южная Корея начала разработку системы ПВО для перехвата снарядов из КНДР

Южная Корея официально начала разработку собственной системы, аналогичной израильской ПВО "Железный купол", для усиления своей защиты от артиллерийских угроз со стороны Северной Кореи. Об этом сообщает Yonhap.

Согласно информации, южнокорейское правительство планирует потратить 479,8 млрд вон ($329 млн) до 2028 года на разработку системы противоракетной обороны малой высоты (LAMD).

Отмечается, что система поможет защитить ключевые военные объекты от северокорейских артиллерийских угроз.

В проекте примут участие государственное агентство оборонного развития и оборонные компании, такие как LIG Nex1 Co., Hanwha Aerospace Co. и Hanwha Systems Co.



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование