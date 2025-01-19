Военные Швеции присоединились к многонациональной бригаде НАТО в Латвии

В субботу в Латвию прибыли военные шведского механизированного пехотного батальона из состава полка "Южный Сконе" (South Skåne Regiment) вместе с бронетехникой. Об этом сообщило Минобороны Латвии.

Под командованием многонациональной бригады НАТО "Север" военную службу в Латвии будут нести около 500 шведских солдат.

"Количество солдат и военной техники союзников в Латвии продолжает расти. Присоединение Швеции к многонациональной бригаде НАТО в Латвии – наглядная демонстрация того, что альянс един, и любые враждебные действия со стороны России встретят четкий ответ. Я уверен, что наши совместные военные учения станут прекрасным опытом для солдат из Швеции, Латвии и других союзников", – заявил министр обороны Андрис Спрудс.

С момента присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу 7 марта 2024 года это – первый раз, когда страна направляет своих военных в другую страну-участницу НАТО.

Глава Минобороны Андрис Спрудс назвал этот день "историческим" и напомнил, что в предыдущий раз шведские силы присутствовали в стране более 300 лет назад.

Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что это важный шаг для более тесной интеграции Швеции в НАТО и совместного регионального сотрудничества с целью укрепления обороноспособности.

"Присоединение шведских солдат к силам НАТО в Латвии очень важно для безопасности нашего региона и укрепления нашей общей обороноспособности, – подчеркнула Силиня. – Нынешняя геополитическая ситуация сблизила страны региона Балтийского моря и способствовала более широкому сотрудничеству, в частности на уровне НАТО. Латвия – внешняя граница и Евросоюза, и НАТО, и многонациональная бригада НАТО в Латвии заботится о безопасности нашего населения".