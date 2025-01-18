В Беларуси повысили тарифы на услуги почтовой связи для физлиц

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 80 от 30 декабря 2024 года установлены новые тарифы на оказываемые физлицам услуги почтовой связи общего пользования.

Согласно постановлению, тариф на выплату пенсии в почтовом отделении составит 1,8 рубля, а с доставкой на дом - 8,5 рубля.

Кроме того, повышены тарифы на пересылку внутренних простых отправлений письменной корреспонденции. В частности, пересылка почтовой карточки будет стоить 70 копеек, письма массой до 20 г — 70 копеек, с доплатой за каждые последующие полные или неполные 20 г - 6 копеек, бандероли массой до 20 — 70 копеек, с доплатой за каждые последующие полные или неполные 20 г - 6 копеек.

Таким образом, тарифы на оплату почтовой карточки, писем и бандеролей увеличены на 12 копеек, а доплата за дополнительный вес — на 1 копейку.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.