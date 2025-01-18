Первый случай заражения вирусом оспы обезьян зафиксирован в Азербайджане

В Азербайджане выявлен первый случай заражения вирусом оспы обезьян, пациент госпитализирован.

Как говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TABIB), 22-летний гражданин Азербайджана в период с 2 по 11 января текущего года находился в туристической поездке за границей. Через несколько дней после возвращения он обратился в одну из клиник Баку с жалобами на слабость, повышенную температуру, пузырчатую сыпь в области гениталий, увеличение лимфатических узлов и мышечные боли.

"Врач-инфекционист, заподозривший у пациента заражение вирусом оспы обезьян, выявил в ходе сбора анамнеза, что во время поездки пациент контактировал с человеком, у которого была сыпь. Наличие симптомов послужило основанием для проведения лабораторного анализа. Результаты анализа ПЦР подтвердили наличие вируса оспы обезьян", - отмечается в заявлении.

Согласно информации, пациент в настоящее время госпитализирован и проходит лечение в стационарных условиях. У членов семьи, контактировавших с больным, нет признаков заболевания. Они находятся под домашним наблюдением, организованным территориальной амбулаторной медицинской службой и санитарно-эпидемиологической службой.

"Им назначено профилактическое лечение и предоставлены необходимые медикаменты, - говорится в заявлении ведомств. - Лечебные и профилактические меры в отношении пациента и контактировавших с ним лиц продолжатся до завершения инкубационного периода".

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд и боль в мышцах.