Каждый десятый трудоустроенный чех работает удаленно

Каждый десятый трудоустроенный чешский гражданин на сегодня работает удаленно. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра IDEA при институте CERGE-EI.

До пандемии коронавируса этот показатель был в два раза меньше.

В первую очередь удаленная работа распространена в телекоммуникационном, финансовом и страховом секторах, а также в сфере торговли недвижимостью.

Аналитики указывают, что удаленно чаще всего трудятся граждане с высшим образованием – около 25% и в минимальной степени те, кто получил лишь аттестат зрелости.