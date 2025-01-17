Последнее обновление: 17.01.2025 18:01

Каждый десятый трудоустроенный чех работает удаленно

Каждый десятый трудоустроенный чешский гражданин на сегодня работает удаленно. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра IDEA при институте CERGE-EI.

До пандемии коронавируса этот показатель был в два раза меньше.

В первую очередь удаленная работа распространена в телекоммуникационном, финансовом и страховом секторах, а также в сфере торговли недвижимостью.

Аналитики указывают, что удаленно чаще всего трудятся граждане с высшим образованием – около 25% и в минимальной степени те, кто получил лишь аттестат зрелости.



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