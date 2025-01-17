Самолет Ryanair не смог сесть в Вильнюсе из-за сбоев в работе GPS

Самолет Ryanair, следовавший из Британии в Вильнюс, не смог приземлиться в столице Литвы из-за сбоев в навигации. Об этом сообщает LRT.

Вечером 16 января Boeing 737 MAX 8-200, летевший из лондонского аэропорта Лутон, прибыл в аэропорт Вильнюса, но не смог совершить посадку, развернулся и улетел в Варшаву.

После вынужденной остановки в столице Польши он прибыл в Вильнюсский аэропорт в 23:47.

Томас Монтвила, представитель навигационной компании Oro Navigacija, подтвердил, что пассажирский самолет пришлось перенаправить в Варшаву из-за проблем с навигацией.

"По нашим данным, у самолета были помехи в работе GPS, и при посадке сработала так называемая система предупреждения авионики о том, что самолет может столкнуться с землей. Поэтому они решили лететь в другой аэропорт, в Варшаве. Там они проверили свои системы авионики" и вернулись в Вильнюс", – рассказал Монтвила.