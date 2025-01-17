Китайский производитель электромобилей BYD вышел на рынок Южной Кореи

Китайский автогигант, производитель электромобилей BYD в четверг официально вышел на рынок легковых автомобилей в Южной Корее со своим компактным внедорожником Atto 3 и агрессивной ценовой схемой. Об этом сообщает Yonhap.

Компания BYD Korea, местный торговый представитель китайского автобренда, провела по этому поводу торжественную церемонию, на которой объявила о начале приема заказов на Atto 3, который считается мировым бестселлером, и начале их поставок в Корею в середине февраля.

Глобальные продажи электромобилей Atto 3 начались в 2022 году и на сегодня продано более 1 миллиона в 72 странах мира.

На корейском рынке стандартная модель Atto 3 обойдется в 31 миллион вон ($21 300), в то время как люксовая модель Atto 3 Plus обойдется примерно в 33 миллиона вон.

При этом, по данным компании, благодаря государственным субсидиям на электромобили, базовая модель может обойтись покупателям в треть дешевле, до 20 млн вон (около $15 тыс.).

В этом году BYD Korea планирует расширить свой модельный ряд и вывести на корейский рынок среднеразмерный электрический седан Seal и среднеразмерный электрический внедорожник Sealion.