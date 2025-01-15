В Беларуси скорректировали порядок проведения врачебных консультаций

Постановлением Минздрава № 177 от 23 декабря 2024 г. скорректирован порядок проведения врачебных консультаций (консилиумов).

Изменениями, в частности, предусмотрено дополнение перечня оснований для проведения врачебного консилиума. К таким основаниям дополнительно отнесено определение нуждаемости в предоставлении пациенту для медицинского применения иных медицинских изделий вместо включенных в Республиканский формуляр медицинских изделий при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии, ортопедии и (или) лекарственных средств, за исключением лекарственных средств, которыми граждане обеспечиваются за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов в соответствии с законодательством о здравоохранении (в случае обращения за досрочным распоряжением средствами семейного капитала на предоставление пациенту медицинских изделий и (или) лекарственных средств).

Врачебный консилиум по указанному основанию проводится с участием специалистов организаций, подчиненных Министерству здравоохранения, специалистов, подчиненных главным управлениям по здравоохранению облисполкомов и Комитету по здравоохранению Мингорисполкома.

Постановление вступает в силу с 15 января 2025 г.