Последнее обновление: 15.01.2025 18:00

Германия передала Украине 155-мм снаряды и ударные дроны

Правительство Германии во вторник, 14 января, обновило перечень переданной Украине военной помощи, подтвердив поставки тысяч артиллерийских снарядов и дронов, сообщают украинские СМИ.

Согласно перечню, Германия с конца декабря передала Украине 20 машин с защитой от мин и засад, 14 тысяч снарядов калибра 155 мм и 19 тысяч – калибра 122 мм, а также боеприпасы для танков Leopard 1.

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Также Киев получил 600 ударных беспилотников HF-1, 50 разведывательных беспилотников VECTOR, 46 разведдронов RQ-35 HEIDRUN и 43 разведдрона SONGBIRD.

Среди другого переданного Германией оборудования и снаряжения – 11 тысяч 120-мм минометных боеприпасов, жгуты, полевые очки и шерстяные одеяла.

Кроме того, в перечне анонсировали поставку 5 боевых машин пехоты Marder, 9 колесных боевых машин пехоты RCT-30 Boxer и 277 машин с защитой от мин и засад, а также 18 самоходных артиллерийских установок RCH 155.

Первую из 54 этих гаубиц, которые заказала Украина, передал лично министр обороны Германии Борис Писториус.

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