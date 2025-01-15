Украина утвердила Стратегию цифрового развития инноваций

Правительство утвердило Стратегию цифрового развития инноваций Украины (WinWin) до 2030 года, которая определяет ключевые направления государственной политики в сфере развития инновационных продуктов, товаров и услуг. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, образованию, науке и технологиям - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Стратегия WinWin - это комплексное видение и конкретные шаги для укрепления инновационной экосистемы в Украине, эффективного регулирования и открытия новых рынков.

Она предлагает видение, как создать благоприятные условия для бизнеса, стартапов, ученых, инвесторов и международных партнеров в сфере инноваций, которые являются критически важными для защиты суверенитета, экономического развития, восстановления и поддержки процесса трансформации Украины.

Ключевые отрасли, которые являются основой развития инноваций:

AUV - беспилотные технологии;

полупроводники - их используют в машинах, телефонах и компьютерах;

GreenTech - зеленые экологические технологии;

AI - искусственный интеллект;

MedTech - технологии в медицине;

BioTech - биотехнологические технологии;

DefenseTech - оборонные технологии;

Secure Cyber Space – кибербезопасность;

XR - технологии, расширяющие реальность (VR, AR и MR);

AgriTech - аграрные технологии;

Fluid Economy - экономика без границ;

Edtech - развитие системы образования.

Реализация стратегии позволит Украине сделать экономический скачок благодаря созданию инновационных продуктов, товаров и услуг. При этом Украина должна стать региональным лидером и драйвером инноваций в Европейском Союзе, используя экспортный потенциал своих технологических продуктов.

Благодаря реализации стратегии до 2030 года Украина будет иметь шанс подняться с 79-го места в глобальном индексе человеческого капитала, которое она занимала в 2023 году, на 55-е.