Цены на топливные пеллеты для населения в Беларуси снизили

Постановлением Минлесхоза № 46 от 27 декабря 2024 года снижены цены на пеллеты для населения.
Согласно документу, фиксированные розничные цены на топливные пеллеты при реализации населению составят: на условиях франко-склад изготовителя – 200 рублей за тонну (ранее 240 рублей); франко-склад продавца – 235 рублей за тонну (ранее 282 рубля).
При этом цены не распространяются на случаи, когда пеллеты реализуются в пределах норм отпуска, определенных постановлением Совмина от 9 ноября 2012 года № 1028 «Об обеспечении населения твердыми видами топлива».
Другие регулируемые Минлесхозом цены на топливные пеллеты остались без изменений.
Постановление вступает в силу после опубликования.