Зоны платной парковки в Минске обозначат разметкой синего цвета

Зоны платной парковки в Минске в экспериментальном порядке обозначат разметкой 1.8 синего цвета. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

Использовать при том будут не только эмаль, но и пластик. Работы планируется начать уже в текущем году в начале разметочного сезона.

"В Правилах дорожного движения для обозначения горизонтальной разметки предусматриваются белый, желтый и красный цвета, - рассказал начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич. - Мы же по согласованию с главным управлением ГАИ МВД Беларуси в тестовом режиме начнем применять еще и синий цвет. Во многих странах и, в частности, в некоторых городах Российской Федерации такое уже практикуется. Синяя разметка помогает водителям ориентироваться в зоне платных и бесплатных парковок, даже когда дорожный знак остался позади, а также напоминает, что за стоянку в этой зоне необходимо произвести оплату".

В настоящее время на платных парковках Минска могут разместиться порядка 5605 автомобилей. В будущем количество машино-мест планируется увеличить до 10 тыс.