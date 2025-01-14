Нелегальная миграция в ЕС в прошлом году сократилась, больше прибыло из Беларуси и РФ

Количество мигрантов, въезжающих в Европейский Союз нелегальными путями, сократилось в целом на 38% в 2024 году, достигнув самого низкого уровня с 2021 года. Об этом сообщило во вторник пограничное агентство ЕС Frontex.

"Новые предварительные данные Frontex свидетельствуют о значительном снижении на 38% количества нелегальных пересечений границы с ЕС в 2024 году, достигнув самого низкого уровня с 2021 года, когда на миграцию все еще влияла пандемия COVID", – говорится в сообщении агентства.

Однако количество людей, пересекающих границы ЕС с Беларусью и Россией, подскочило на 192% до 17 тыс., сообщает Frontex.

Значительное количество мигрантов или искателей убежища также прибыло из Сирии, Афганистана, Египта и африканских стран, даже несмотря на изменение маршрутов в ЕС.

Нелегальная миграция стала ключевым вопросом европейской политики, поскольку многие ультраправые и популистские партии использовали ее на недавних и предстоящих выборах, в том числе в Германии в следующем месяце, обещая усилить борьбу с миграцией.

Frontex заявил, что снижение количества нелегальных пересечений границы до чуть более 239 000 в прошлом году произошло благодаря активизации сотрудничества ЕС и партнеров в борьбе с контрабандными сетями.

По данным Frontex, общее сокращение нелегальной миграции произошло в основном за счет резкого падения на 59% количества прибывших по центрально-средиземноморскому маршруту из-за уменьшения количества выездов из Туниса и Ливии, а также на 78% на западно-балканском маршруте благодаря решительным усилиям стран региона, направленным на остановку потока мигрантов.

Зато на 14% больше, до 69 400 случаев, было зафиксировано попыток нелегального пересечения границы на восточном средиземноморском маршруте через новые коридоры из восточной Ливии, где преобладают мигранты из Сирии, Афганистана и Египта.

Также на 18% выросло количество мигрантов, следующих западноафриканским маршрутом к Канарским островам: в прошлом году их количество достигло почти 47 000, что было обусловлено выездом из Мавритании.

"Хотя в 2024 году произошло значительное сокращение количества нелегальных пересечений границы, это также высветило новые риски и изменение динамики", – сказал глава Frontex Ханс Лейтенс.

Напомним, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон считает, что Европейский Союз может уже в марте подать предложение о создании "центров возвращения " для ускорения депортации нелегальных мигрантов.

В октябре лидеры Евросоюза заявили, что рассматривают схему, по которой мигрантов, не имеющих права на пребывание в ЕС, можно будет отправлять в центры в странах за пределами ЕС, которые считаются безопасными.

А отдельные государства-члены уже обсуждают предложения депортации части искателей убежища в третьи страны.