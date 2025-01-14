Три летевших в Ригу самолета перенаправили в другие аэропорты из-за дрона

Рейс латвийской национальной авиакомпании Air Baltic из Софии и рейс венгерской авиакомпании Wizz Air из Кутаиси были перенаправлены из аэропорта Риги в аэропорт Вильнюса, а рейс финской национальной авиакомпании Finnair вернулся в Хельсинки, сообщает LETA.

По словам руководителя отдела оперативных ситуаций Агентства гражданской авиации Айвиса Винчевса, вечером 13 января, в районе аэропорта Риги, на траектории посадки самолета, был обнаружен беспилотник, и в связи с проведением процедуры обеспечения высокого уровня безопасности аэропорт был закрыт примерно на 30 минут.

Винчевс отметил, что в это время аэропорт также был закрыт для вылетов, в частности был задержан вылет рейса турецкой национальной авиакомпании Turkish Airlines в Стамбул.

Представители Государственной полиции Латвии заявили, что получили информацию о замеченном над территорией аэропорта объекте, похожем на беспилотник. Правоохранители проверяют информацию.