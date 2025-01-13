В Германии расследуют полеты дронов над военными объектами в Баварии

Баварское земельное управление криминальной полиции (LKA) проводит расследование после нескольких замеченных беспилотников над объектами Бундесвера в Манхинге и Нойбурге-ан-дер-Донау. Об этом сообщает издание Augsburger Allgemeine.

По данным ведомства, в воскресенье около 19:00 в оперативный центр Северного полицейского управления Верхней Баварии поступило сообщение о полете дронов над зоной военной безопасности в Манхинге.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, смогли идентифицировать до десяти беспилотников, пролетавших над территорией. Несмотря на интенсивные поисковые мероприятия, включая использование полицейского вертолета, лицо или лиц, ответственных за это, установить не удалось.

По данным полиции, подобные инциденты происходили в течение последних недель. В понедельник, 16 декабря, около 19:15 свидетель заметил несколько беспилотников над аэродромом в Манхинге. Поиски предполагаемого пилота не увенчались успехом.

В тот же день, около 21:45, местная служба безопасности сообщила о еще одном обнаружении беспилотников. Несмотря на тщательные поиски, полиция не смогла установить личность пилота.

В среду, 18 декабря, около 18:30 над зоной военной безопасности в Манхинге снова были замечены три беспилотника. На следующий день, около 6:30 утра, дроны снова летали, на этот раз над зоной военной безопасности в Нойбурге.

Там также было замечено три беспилотника, но поиски не увенчались успехом.

На Рождество, 25 декабря, около 2 часов ночи, беспилотник был зафиксирован в зоне военной безопасности Манхинга, где действует бесполетная зона.

Земельное управление криминальной полиции выразило конкретное подозрение относительно того, кто может стоять за этими инцидентами.

"Поскольку нельзя исключать, что шпионаж за военными объектами и партнерами или компаниями, поставляющими оружие, осуществляется в контексте захватнической войны России против Украины, были проведены широкие розыскные мероприятия с целью идентификации пилотов беспилотников", – говорится в сообщении LKA.

LKA расследует инциденты и просит очевидцев рассказать всю доступную им информацию.

Ранее сообщалось, что над немецкой землей Рейнланд-Пфальц в конце 2024 года зафиксировали неизвестные беспилотники, которые не были сбиты или перехвачены.

В прошлом году сообщалось о ряде инцидентов с пролетами неизвестных дронов над авиабазами США в Британии. В частности, писали об инциденте 24 ноября, когда беспилотные летательные аппараты были замечены над тремя базами Королевских ВВС Великобритании в Саффолке и Норфолке.

В самих США тоже сообщали о все большем количестве случаев пролета неизвестных дронов в разных частях страны.