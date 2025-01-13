В Минобороны Швеции анонсировали испытания новой технологии "роя" беспилотников

Швеция планирует испытать новую технологию роя беспилотников, разработанную шведской компанией оборонного оборудования Saab и вооруженными силами страны. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Пол Йонсон.

По его словам, армия Швеции испытает технологию, которая была разработана в течение последнего года, во время предстоящих учений "Арктический удар".

"Нам нужно будет пойти на определенный риск, чтобы создать более сильный оборонный потенциал быстрее, чем мы это делаем обычно", – отметил министр, которого цитирует Reuters.

Пол Йонсон рассказал, что технология позволяет формировать "рои" дронов разного размера, которые затем решают задачи автономно.

"С помощью этих "роев" дронов можно проводить как разведку, так и позиционирование и идентификацию", – пояснил глава Минобороны Швеции.

Между тем премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон считает, что сейчас страна находится в ситуации "и не войны, и не мира".

Швеция делегирует три судна своего флота в патрульную миссию Североатлантического альянса, которую вскоре развернут в Балтийском море для охраны подводной инфраструктуры, что будет первым таким участием страны в миссии НАТО.