Размер семейного капитала в Беларуси увеличился на 5,7%

С 1 января 2025 года размер семейного капитала в Беларуси составляет 33 275 рублей.

Как сообщает Минтруда и соцзащиты, по сравнению с 2024 годом он увеличился на 5,7%, или на 1795 рублей.

В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2025 г.

Предоставление семейного капитала производится в размере, действующем на дату рождения третьего или последующих детей, а в случае усыновления (удочерения) – на дату усыновления (удочерения) третьего или последующих детей.

Таким образом, при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2024 г. семейный капитал назначается в размере 31 480 рублей.

Размер семейного капитала подлежит ежегодной индексации с учетом величины индекса потребительских цен за предыдущий год по отношению к предшествующему ему году.

Индекс потребительских цен в 2024 году по отношению к 2023 году составил 105,7%