На границе Латвии с Беларусью задержали первую группу нелегальных мигрантов в 2025 году

В воскресенье, 12 января, в Латвии задержали группу нелегальных мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границы с территории Беларуси. Об этом LETA сообщили в Государственной пограничной службе страны.

По информации пограничников, группа состояла из 15 человек.

Это первый случай задержания нелегальных мигрантов на латвийско-белорусской границе в 2025 году.

Кроме того, в этот же день двум гражданам Молдовы также было отказано во въезде в Латвию, поскольку они не смогли обосновать свою цель и обстоятельства прибытия и пребывания, а также двум гражданам России из соображений безопасности.

В конце ноября сообщалось, что нелегальные мигранты нашли новый способ пересечения границы из Беларуси в Польшу. Они начали использовать для пересечения границы из Беларуси пограничные переходы, которые временно закрыты для движения транспорта.

В начале декабря Государственная пограничная служба Литвы задержала семерых мигрантов на границе с Беларусью, которые пытались нелегально пересечь границу.

С 10 декабря Польша продлила еще на 90 дней функционирование буферной зоны на границе с Беларусью.