Минфин Беларуси сообщил о фейковом приказе об инвестициях от имени ведомства, который завирусился в социальных сетях.

"В сети распространяется фальшивый "приказ" об инвестициях якобы от имени Министерства финансов. Помните, Министерство финансов никогда не запрашивает личные данные и не предлагает инвестиционные программы через социальные сети", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что официальная информация ведомства распространятся только на сайте и в единственном Telegram-канале.

По всем фактам мошенничества Минфин рекомендует обращаться в правоохранительные органы.