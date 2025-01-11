Правительство Беларуси определило порядок и сроки реагирования на общественно значимую информацию

Постановлением Совмина № 1039 от 30 декабря 2024 г. утвержден порядок и сроки реагирования на общественно значимую информацию.

Положением определены в том числе основные задачи госорганов, государственных организаций по реагированию на общественно значимую информацию и их функции.

«Впервые на законодательном уровне для государственных органов вводится обязанность осуществления ежедневного мониторинга общественно значимой информации в порядке, определенном государственным органом», – сообщили в Министерстве информации.

По информации ведомства, документом установлен исчерпывающий перечень мер реагирования на общественно значимую информацию и сроки такого реагирования.

Кроме того, отражены особенности применения мер реагирования государственными органами, государственными организациями в зависимости от вида указанной информации (сведения об острых социально-экономических и общественно-политических проблемах, критические материалы и иные актуальные сведения, представляющие общественный интерес).

Постановление вступило в силу с 5 января 2025 г.