НАТО направит два корабля для патрулирования Балтийского моря

НАТО направляет два корабля в Балтийское море для патрулирования. Это подтвердила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен

«Конечно, более широкое присутствие НАТО в Балтийском море оказывает успокаивающее и стабилизирующее воздействие. Мы очень рады, что было принято такое решение (отправить два корабля - прим.)", - сказал Валтонен, которую цитирует Yle.

Помимо кораблей НАТО в Балтийском море, необходимо больше технического наблюдения, считает Валтонен.

«Финляндия уже давно обеспокоена рисками для окружающей среды и морской безопасности, исходящими от российского теневого флота. Очевидно, что теневой флот также представляет угрозу для критически важной подводной инфраструктуры», - сказал министр.

Она отметила, что Финляндия решительно реагирует на эту угрозу.

По ее словам, примером тому станет встреча НАТО по вопросам безопасности в Балтийском море, которая состоится на следующей неделе.

Валтонен добавил, что в настоящее время реформа международного морского права не проводится, и поэтому Финляндия ищет решение в первую очередь в рамках существующих соглашений.

Для главы финского внешнеполитического ведомства это вопрос трактовки морского права.

При этом Валтонен не видит необходимости во введении статьи 4 НАТО, которая инициирует официальные переговоры между государствами-членами, если страна чувствует угрозу своей целостности или безопасности.