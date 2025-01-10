В Армении заработал новый горнолыжный курорт за $254 млн

Министр экономики Армении Геворг Папоян посетил горнолыжный комплекс "Майлер Маунтайн Резорт", где провел выездное заседание межведомственной комиссии по вопросам свободных экономических зон, сообщает пресс-служба министерства.

В проект уже вложено $68,5 млн, в этом году планируется инвестировать еще $30,5 млн, а общий объем инвестиций достигнет $254 млн. Комплекс площадью 2070 га расположен на высоте 2850 метров с видом на Араратскую долину и гору Арагац.

На курорте уже работают две 10-местные гондольные канатные дороги от компании Doppelmayr, проложены трассы протяженностью 21 км всех четырех уровней сложности по европейским стандартам.

В инфраструктуру курорта входят три ресторанных комплекса, два пункта проката, система искусственного оснежения и шале для проживания. В ближайшее время откроются новый ресторан и каток олимпийского стандарта.

Планируется строительство нескольких гостиничных комплексов, в том числе международных брендов. Курорт, получивший в августе 2024 года статус свободной экономической зоны, обеспечивает работой 450 человек.