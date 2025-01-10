Минск сегодня полностью перевели на артезианскую воду

Минск 10 января полностью перевели на артезианскую воду, сообщают госСМИ.

Согласно информации, в пуске артезианской воды из подземных источников для обеспечения водоснабжения столицы на новой насосной станции "Щомыслица" сегодня принял участие Лукашенко, который в июле 2022 года подписал распоряжение о реализации инвестиционного проекта и поручил за 2022-2025 годы перевести Минск на водоснабжение из подземных артезианских источников.

До сих пор Московский и Фрунзенский районы столицы, а это почти половина города, использовали воду из поверхностных источников.

За это время были пробурены новые скважины, модернизировано насосное оборудование, проведены новые нитки магистральных, сборных и распределительных водоводов протяженностью более 114 км, возведены новые инженерные сооружения водоподготовки.

О том, что Минск полностью переводят на артезианскую воду, Лукашенко заявил 7 января.

"Мы откопали 90 скважин для того, чтобы полностью Минск обеспечить чистой водой", - рассказал он.

Он пояснил, что в общей сложности Минск потребляет более 400 тыс. куб. м воды в сутки и нужно было еще обеспечить водоснабжение из подземных источников в объеме 120-130 тыс. куб. м.