Последнее обновление: 10.01.2025 14:21

В Беларуси 2025 год объявлен Годом благоустройства

Лукашенко подписал указ № 1, которым 2025 год объявлен Годом благоустройства, сообщает его пресс-служба.

"В 2025 году будут приняты масштабные меры, в том числе по наведению порядка на земле, благоустройству населенных пунктов, производственных объектов, поддержанию в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных и железных дорог. Состоится не менее двух республиканских субботников", - говорится в комментарии.

Правительству поручено в месячный срок утвердить республиканский план мероприятий Года благоустройства.

Указ предусматривает "активизацию волонтерского движения" и реализацию "гражданских инициатив", направленных на благоустройство страны.



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование