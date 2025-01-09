Искусственный интеллект заменит сотни тысяч работников мировых банков

Всемирные банки сократят до 200 тыс. рабочих мест в течение следующих трех-пяти лет из-за того, что с задачами людей сможет справиться искусственный интеллект. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно опросу руководителей информационно-технологических служб, ожидается сокращение в среднем 3% рабочей силы.

В то же время почти четверть из 93 участвовавших в опросе респондентов прогнозируют большее сокращение – от 5% до 10% общего количества персонала. Опрос охватил такие компании, как Citigroup, JPMorgan и Goldman Sachs Group.

По словам подготовившего отчет старшего аналитика Bloomberg Inteligence Томаша Ноцеля, под наибольшим риском окажутся работники бэк-офисов, средних офисов и операционных отделов.

"Любая работа, связанная с рутинными, повторяющимися задачами, находится в зоне риска. Но искусственный интеллект не устранит их полностью, а скорее приведет к трансформации рабочей силы", – отметил Ноцель.

По данным Bloomberg Inteligence, в 2027 году банки могут получить прибыль к налогообложению на 12-17% выше, поскольку ИИ способствует повышению производительности.

Восемь из десяти респондентов ожидают, что генеративный ИИ повысит производительность и доходность не менее чем на 5% в ближайшие три-пять лет.

В июньском отчете Citi заявил, что ИИ, возможно, вытеснит больше рабочих мест в банковской отрасли, чем в любом другом секторе. По данным Citi, около 54% рабочих мест в банковской сфере обладают высоким потенциалом для автоматизации.

Однако многие фирмы подчеркнули, что это смещение приведет к смене ролей с помощью технологий, а не к полной замене работников. Тереза Хайценретер, курирующая работу JPMorgan в сфере ИИ, заявила в ноябре, что внедрение генеративного ИИ в банке пока увеличивает количество рабочих мест.