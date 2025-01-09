Литовские пограничники за сутки перехватили еще 5 метеозондов из Беларуси.

Как сообщает Служба охраны госграницы Литвы, пять воздушных шаров перевозили в общей сложности 7 тыс. пачек сигарет.

Задержаны четыре человека, из которых двое помещены под стражу. Кроме того, арестованы два автомобиля.

Инциденты произошли в Вареском, Шальчининкайском и Друскининкайском районе.

Накануне пограничники сообщали о перехвате восьми шаров контрабандистов. Еще один метеозонд (девятый по счету) со 10,9 тыс. пачками сигарет во вторник вечером приземлился в Друскининкае на крышу жилого дома. О происшествии сообщили в полицию. Все метеозонды были снабжены GPS.

В 2024 году были перехвачены 226 метеозондов, а с начала этого года уже 14.