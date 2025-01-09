Госпогранкомитет Беларуси сообщил о "транспортном коллапсе" на границе с Польшей

Транспортный коллапс на въезд в Польшу сохраняется, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

"Несмотря на многокилометровые очереди легковых авто на въезд в Польшу, сопредельная сторона продолжает замедленное оформление транспорта в пункте пропуска Тересполь. При норме пропуска в 1700 единиц автомобилей в сутки польские контрольные службы оформляют не более 700, т.е. около 40% от положенного количества", - говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 около 2300 легковых авто и 12 автобусов ожидают въезда в ЕС перед пунктом пропуска Тересполь (Брест).