Последнее обновление: 09.01.2025 18:00

Деятельность Эстонской православной церкви хотят запретить

Министерство внутренних дел Эстонии готовит законопроект, направленный на прекращение деятельности Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП).

Согласно планам, парламент может принять закон в апреле, сообщают эстонские медиа.

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс 24 октября выступил в парламенте с политическим заявлением, в котором сообщил о разработке в МВД поправки к закону о церквях и приходах.

В нем предлагается законодательно запретить деятельность в республике церквям и приходам, связанным с Русской православной церковью.

Власти Эстонии ранее неоднократно требовали от ЭПЦ МП прекратить связи с Русской православной церковью. 20 августа Собор ЭПЦ МП одобрил новую редакцию устава, согласно которой было предложено убрать из названия церкви упоминание о московском патриархате и дать ей новое название: Эстонская православная церковь. Однако правительство с этим не согласилось.



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