Последнее обновление: 08.01.2025 18:00

Италия добилась освобождения задержанной в Иране журналистки

Власти Ирана разрешили итальянской журналистке Сесилии Сала вернуться на родину после того, как несколько недель назад она была арестована. Об этом сообщает ANSA.

«Самолет, возвращавшийся домой журналисткой Сесилией Сала, вылетел несколько минут назад из Тегерана», - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Италии.

В ведомстве также добавили, что благодаря напряженной работе по дипломатическим и разведывательным каналам итальянка была освобождена иранскими властями, и она возвращается в Италию.

Полиция Тегерана 19 декабря арестовала итальянскую журналистку ежедневной газеты Il Foglio Сесилию Салу, которая вела репортаж из Ирана.

Последний эпизод подкаста вышел за день до ее ареста и был посвящен Зейнаб Мусави, иранскому комику, который был задержан иранскими властями и помещен в одиночную камеру в начале этого года, но позже освобожден.

В конце декабря иранские власти впервые подтвердили, что Сала была арестована по обвинению в «нарушении законов Исламской Республики».



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