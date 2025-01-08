Семь участков разлива нефтепродуктов выявлено в аннексированном Крыму

За минувшие сутки в аннексированном Крыму мониторинговые группы обнаружили семь участков разлива мазута после ЧС в акватории Керченского пролива, работы по ликвидации последствий на шести участках завершены.

"В Крыму по результатам работы 76 мониторинговых групп за минувшие сутки на территории Ленинского района, ГО Феодосия, ГО Евпатория и в Сакском районе выявлено семь фактов обнаружения нефтепродуктов. Работы на 6 участках завершены. Очистка прибрежной территории длинной около 2 км сегодня продолжена в Сакском районе на участке от аквапарка "Банановая Республика" до пляжа "Солнышко"", - говорится в сообщении пресс-служба МЧС РФ.

Отмечается, что также выявлено незначительное загрязнение песчаной местности в городском округе Феодосия в "Тихой бухте".

В Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края собрано и вывезено с пляжей более 129 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

"В Анапе были обнаружены новые локальные выбросы водорослей с мазутом. (...) В Керченском проливе собрано 25 тонн нефтеводяной смеси", - отметили в ведомстве.

В Севастополе мониторинговыми группами обследовано 86 км береговой линии, собрано и вывезено 126,4 тонн загрязненного песка и грунта, очищено 22,5 км береговой линии. В ликвидации последствий загрязнения были задействованы 240 человек, 25 единиц спецтехники, сообщило МЧС.

В Керченском проливе 15 декабря потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани собрано более 129 тыс. тонн песка с мазутом.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, аннексированном Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.