Шведский корабль обнаружил в Финском заливе оборвавший кабели якорь Eagle S

Экипаж корабля ВМС Швеции HMS Belos, пришедшего на помощь финским властям, обнаружил на морском дне якорь танкера Eagle S, который повредил финско-эстонский электрический кабель и несколько линий связи.

Якорь находится в распоряжении финских властей и будет подвергнут тщательному исследованию, сообщила финская национальная вещательная компания Yle.

Якорь был поднят с помощью шведского спасательного судна для подлодок HMS Belos, которое прибыло в воскресенье вечером, чтобы помочь финской полиции и военно-морскому флоту в расследовании повреждения кабеля.

Финские власти подозревают, что танкер Eagle S, зарегистрированный на Островах Кука, протащил якорь по морскому дну, повредив электрический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четыре коммуникационных кабеля. Судно Eagle S считается основой российского теневого флота, с помощью которого Россия пытается обойти западные санкции.

Финская полиция предъявила обвинения восьми членам экипажа Eagle S по подозрению в вандализме и нарушении связи.

Между тем Агентство транспорта и связи Traficom завершает обследование танкера Eagle S, который вынужден стоять на якоре у берегов Финляндии из-за подозрений в повреждении ряда подводных кабелей. Инспекторы работали в течение выходных и совершат еще один визит на борт.

За это время проверяли техническое состояние и безопасность для окружающей среды, документацию танкера и условия для экипажа.

Руководитель отдела Traficom по морским вопросам Санна Соннинен отметила, что со стороны экипажа судна было адекватное сотрудничество.

Напомним, танкер Eagle S стоит в одной из гаваней возле города Порвоо.