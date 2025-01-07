Дефицит кадров в Украине привел к дальнейшему росту зарплат – НБУ

В декабре 2024 года на украинском рынке труда продолжал наблюдаться значительный дефицит кадров, что способствовало дальнейшему росту заработных плат.

Как сообщается в январском макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины (НБУ), спрос и предложение на рабочую силу несколько ослабли из-за сезонных факторов, но тенденция к росту сохраняется.

Количество новых вакансий и резюме в декабре уменьшилось по сравнению с предыдущими месяцами. Это было вызвано традиционным сезонным спадом активности на рынке труда. Однако в годовом измерении объемы вакансий и резюме выросли, что свидетельствует о дальнейшем оживлении рынка.

Несмотря на незначительное увеличение предложения рабочей силы, дефицит кадров остается существенным и ограничивает деятельность многих предприятий. Особенно это касается секторов экономики, нуждающихся в высококвалифицированных работниках.

Заработные платы продолжали расти высокими темпами, подкрепленными дефицитом рабочей силы. Согласно данным Государственной службы статистики Украины (ГССУ), в третьем квартале 2024 года номинальные зарплаты выросли на 22,3% в годовом исчислении, в то время как реальные доходы работников увеличились на 14,2%. Во многих отраслях реальные зарплаты уже превысили показатели третьего квартала 2021-го — последнего мирного года до начала полномасштабного вторжения.

По косвенным показателям темпы роста зарплат сохранялись и в четвертом квартале 2024 года.