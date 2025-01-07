Первая смерть от птичьего гриппа H5N1 зафиксирована в США

По данным Департамента здравоохранения штата Луизиана, зафиксирована первая смерть человека, перенесшего тяжелую форму птичьего гриппа H5N1.

Это первая смерть человека от птичьего гриппа в США, сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

«Человек, который был старше 65 лет и имел сопутствующие заболевания, был госпитализирован с гриппом после контакта со стаей птиц на заднем дворе, а также дикими птицами», - говорится в сообщении.

Представители здравоохранения Луизианы заявили, что не обнаружили других случаев заболевания людей вокруг.

Пациент был инфицирован штаммом вируса птичьего гриппа D1.1, который циркулирует среди диких птиц и домашней птицы. Он отличается от варианта, который циркулирует среди молочного скота.

Как сообщалось, в конце декабря Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что генетический анализ вируса H5N1 показал изменения, которые могут увеличить его способность заражать верхние дыхательные пути людей, а также легче распространяться от человека к человеку. Хотя общий риск для населения остается низким, люди, которые держат кур и других птиц на своих приусадебных участках, подвергаются большему риску птичьего гриппа, как и работники молочных и птицеферм.

В июне прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила смерть мужчины в Мексике после заражения птичьим гриппом (A(H5N2).