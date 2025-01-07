Сильное землетрясение произошло в Тибете

Не менее 53 человек погибли после сильного землетрясения в Тибете, которое произошло 7 января утром, сообщает китайское государственное агентство "Синьхуа". Еще как минимум 62 человека пострадали.

Как проинформировал Китайский центр сейсмологических сетей, толчки магнитудой 6,8 зафиксированы недалеко от границы с Непалом. По данным Геологического общества США, магнитуда составила 7,1.

В уезде, где находится эпицентр, повреждено более тысячи домов, уточняет Синьхуа. Видео из китайских соцсетей, геолоцированные CNN, показывают поврежденные крыши, фасады магазинов, автомобили и мотоциклы на улицах уезда Лхадзе, примерно в 86 км от эпицентра.

Сообщается, что в радиусе 20 км находятся 27 деревень, в которых живут около 6900 человек. Ближайший крупный город к эпицентру - Шигадзе, примерно в 180 км. Подземные толчки ощущались также в Непале и некоторых районах северной Индии, пишет CNN.