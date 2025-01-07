Последнее обновление: 07.01.2025 14:00

В Бразилии завершили расшифровку "черных ящиков" разбившегося вблизи Актау самолета

Центр расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку бортовых самописцев самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего катастрофу близ казахстанского города Актау. Об этом сообщает азербайджанское агентство Report со ссылкой на бразильский портал G1.

"Завершены извлечение, сбор и проверка данных из двух самописцев", - сообщили источники G1 в центре.

Другое бразильское издание - газета O Globo - пишет, что информация, полученная при расшифровке "черных ящиков", уже отправлена властям Казахстана.

Пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане. Из находившихся на борту 67 человек погибли 38.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден извне на территории Российской Федерации, под Грозным, и практически потерял управление. По его словам, авиалайнер был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы, после чего в результате огня, открытого с земли российскими военными, хвостовая часть была сильно повреждена.

Алиев подчеркнул, что российская сторона должна принести извинения Азербайджану, признать свою вину и привлечь виновных в крушении самолета AZAL к ответственности, а также выплатить компенсации.

Бортовые самописцы с самолета были переданы для исследований в Бразилию, страну-производителя авиалайнера.

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