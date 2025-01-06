Дефицит операторов БПЛА в Китае достиг 1 млн человек

С активным развитием экономики малых высот спрос на пилотов, авиадиспетчеров, специалистов по исследованиям и разработкам авиационной техники и других специалистов в смежных отраслях Китая продолжает расти. Об этом свидетельствует отчет CCTV.

По оценкам отраслевых данных, потребность в квалифицированных операторах беспилотных летательных аппаратов на новых рабочих местах составляет примерно 1 миллион человек.

Президент Шэньчжэньской ассоциации индустрии БПЛА Ян Цзиньцай отметил, что операторы дронов востребованы в сельском и лесном хозяйстве, защите флоры, картографировании, метеорологии, реагировании на чрезвычайные ситуации и многих других областях.

Сегодня количество применяемых дронов очень велико, и, следовательно, потребность в операторах БПЛА также очень высока, пишет газета «Жэньминь жибао».