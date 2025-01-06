Полиция Гонконга ликвидировала группировку дипфейк-скамеров

Гонконгские правоохранители арестовали 31 члена преступной группировки, которая занималась мошенничеством с применением дипфейк-технологий. Об этом сообщает The Star.

Преступники заманивали жертв под видом романтических отношений и инвестирования. Их доходы превысили 34 млн гонконгских долларов ($4,37 млн).

Бюро по борьбе с коммерческими преступлениями полиции Гонконга соообщило, что синдикат арендовал два помещения в соседних промышленных зданиях для «осуществления мошеннических действий, которые включали демонстрацию жертвам поддельных изображений красивых женщин из интернета».

Члены группировки работали в две смены, привлекая молодежь обещаниями быстрых денег за успешные аферы.

«Новых рекрутов обучали пользоваться различными приложениями для знакомств, чтобы выслеживать цели, которые обычно находились на Тайване или в [Юго-Восточной] Азии, например, в Сингапуре и Малайзии», - объяснили правоохранители.

Мошенники подделывали свою личность с помощью ИИ-технологий и обманом заманивали жертв в «романтические отношения». Затем им предлагали инвестировать в фиктивную платформу цифровых активов, базирующуюся за рубежом.

Классический пример скам-аккаунта в приложениях для знакомств включал привлекательную личность, выставленный напоказ богатый образ жизни, а также фотографии с крупных криптоконференций.

Иногда преступники общались со своими жертвами по видеосвязи, подменяя лицо с помощью нейросетей.

В ходе рейдов сотрудники полиции изъяли наличные, дизайнерские вещи и роскошные часы. Большинство задержанных заявили, что являются безработными, а некоторые — студентами.

Однако среди них оказались пять членов преступного синдиката, которых обвинили в сговоре с целью мошенничества. Они предстанут перед судом 6 января, остальных отпустили под залог.

В октябре 2024 года власти Гонконга пресекли аналогичную схему. Теперь правоохранитель ищут связь между двумя делами.

Напомним, в сентябре CertiK предупредили о выходе атак с использованием ИИ и дипфейков за пределы видео и аудио. Они могут быть направлены на криптокошельки.