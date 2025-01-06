Последнее обновление: 06.01.2025 11:16

United Airlines выведет Starlink на свои коммерческие рейсы

Американская авиакомпания United Airlines заявила, что планирует в феврале начать тестирование Starlink Илона Маска для предоставления интернет-услуг в полете. Об этом сообщает Reuters.

Компания заявила, что тестирование технологии начнут с февраля, а весной 2025 года впервые предложат подключение к Starlink на коммерческом рейсе, выполняемом самолетом Embraer E-175.

Авиакомпания планирует оборудовать весь свой региональный флот двухкабинными самолетами до конца 2025 года, а первый самолет, оснащенный Starlink, поднимется в воздух на основных маршрутах до конца года.



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