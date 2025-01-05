Глава МВД Германии допустила возвращение части беженцев из Сирии на родину

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер допустила, что части сирийцев в стране могут отменить статус беженца ввиду смены власти на их родине. Об этом она сказала в интервью изданиям медиагруппы Funke.

По ее словам, Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев "будет пересматривать и отменять предоставление защиты, если люди больше не нуждаются в этой защите в Германии, поскольку ситуация в Сирии стабилизировалась".

"Это будет касаться тех, кто не имеет права на проживание по другим причинам, например, из-за работы или учебы, и кто не вернется в Сирию добровольно", – подчеркнула она.

Глава немецкого МВД одновременно подчеркнула, что сирийским беженцам, которые выучили язык и хорошо интегрировались в общество, следует позволить остаться в Германии, сообщает Spiegel.

Фезер также выступила за поддержку тех сирийцев, которые хотят вернуться добровольно, и скорейшую депортацию осужденных за преступления и исламистов.

"Мы значительно расширили правовые возможности для этого и используем их, как только это позволит ситуация в Сирии", – заверила министр.

Анонсированные изменения касаются почти трети из примерно 975 тысяч сирийских беженцев в Германии, которые имеют статус дополнительной защиты – это означает, что им разрешали оставаться в стране, учитывая гражданскую войну.

После свержения режима Башара Асада в Сирии в начале декабря Германия на некоторое время приостановила рассмотрение заявлений о предоставлении убежища выходцам из этой страны.