Последнее обновление: 05.01.2025 16:00

Количество расследований в отношении терроризма в Швейцарии удвоилось с 2022 года

Количество действующих расследований случаев вероятного терроризма в Швейцарии удвоилось с 2022 года. Такие данные в интервью газете SonntagsZeitung привел генеральный прокурор Швейцарии Штефан Блеттлер.

По его словам, в Швейцарии сейчас расследуют 120 дел, связанных с терроризмом, причем большинство из расследуемых действий имеют джихадистскую подоплеку.

Генпрокурор Швейцарии утверждает, что благодаря вмешательству правоохранителей в последнее время удалось предотвратить некоторые запланированные террористические атаки.

"Мы должны ожидать, что террористическая активность в Швейцарии будет расти", – считает он.

Блеттлер также раскритиковал действия предыдущих швейцарских правительств, которые уделяли недостаточно внимания вопросам внутренней безопасности, поскольку впечатление, будто страну до сих пор обходили террористические действия, является обманчивым.

Он также добавил, что другие расследования генеральной прокуратуры Швейцарии, такие как организованная преступность или киберпреступность, отошли на второй план из-за перегруженности и нехватки персонала.



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