В Дании расследуют сообщение о появлении 20 дронов над портом

Датская полиция заявила в субботу, что расследует сообщение о появлении около 20 беспилотников над портом Кёге, к юго-западу от Копенгагена.
Заявление региональной полиции цитирует DR.dk.
Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия в пятницу вечером, они увидели четыре больших беспилотника над причалом для яхт.
Полицию на место вызвал свидетель, который утверждал, что видел около 20 беспилотников, которые на большой скорости исчезли в заливе. Последние дроны были замечены около 1:16 ночи.
Полиция заявила, что пытается установить общее количество беспилотников и их принадлежность.
Известно, что на момент появления беспилотников не было выдано ни одного разрешения на полеты в этом районе.
"Сейчас мы не знаем, откуда взялись дроны и что они сделали. Мы связались с несколькими другими органами власти по этому поводу", – заявили в полиции.
Полиция также расследует другие случаи появления беспилотников на фоне беспокойства относительно безопасности, связанного с российскими гибридными атаками и полномасштабной войной Москвы против Украины.
Напомним, в октябре стало известно, что Дания разместит дальнобойные беспилотники на авиабазе в Ольборге, чтобы осуществлять наблюдение за Арктикой и акваторией Северного моря.
Дания также решила усилить оборону Гренландии после слов Трампа о желании приобрести остров.