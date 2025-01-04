За езду на электросамокате по тротуарам в Барселоне будут штрафовать на €500

Каждый, кто с 1 февраля будет ездить на электросамокате по тротуару в Барселоне, с 1 февраля будет оштрафован на €500 евро. Об этом сообщает El Pais.

Новое распоряжение властей имеет целью сделать тротуары доступными только для пешеходов и повысить требования к водителям электросамокатов.

Согласно новым правилам, скорость электросамокатов будет ограничена до 25 км/ч. Если скорость электросамокатов будет превышать 25 км/ч, они будут приравнены к мотоциклам.

Нововведения предусматривают различные штрафы от €100 до €500. Самый высокий штраф в размере €500 будет применяться как к электросамокатам, так и к велосипедам, если они движутся по тротуару. Для велосипедов предусмотрены исключения.

Водителей электросамокатов также будут штрафовать на €100, если они будут ездить без шлемов.

В соответствии с новыми правилами электросамокаты могут двигаться с ограничением скорости 25 км/ч как по велодорожкам, так и по второстепенным улицам, где максимальная скорость составляет 30 км/ч. Они не могут передвигаться по улицам основной сети, с разрешенной скоростью 50 км/ч.

Согласно данным городского совета Барселоны, количество людей, которые пользуются электросамокатами с начала пандемии, росло в четыре раза быстрее, чем тех, кто выбирает для передвижения велосипед.

По оценкам, на электросамокаты приходится около 44 тысяч поездок в день, что является огромным ростом по сравнению с почти нулевым показателем пять лет назад.

Напомним, Париж в 2023 году стал первой европейской столицей, где совсем запретили прокатные электросамокаты.

В сентябре 2024 года такое решение принял Мадрид.